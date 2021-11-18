Олимпийская чемпионка Алина Загитова разместила в своем Instagram пост. Она призналась, что очень любит готовить.

«Мое больше признание в любви. Готовка – это медитативное занятие, где я могу экспериментировать с продуктами и добиваться нужного вкуса»», – написала Загитова.

Алина добавила, что очень любит готовить, потому что в этом занятии есть что-то творческое. Фигуристка рассказала, что после просмотра видео у фуд-блогеров идет на кухню, чтобы приготовить что-то вкусное.

Загитова призналась, что она – кулинарный маньяк. Девушка любит готовить панкейки, пасты, сырники, рагу и другие блюда. В ее «сохраненнных» постах в Instagram можно найти любой рецепт на все случаи жизни.

Алина Загитова приостановила профессиональную карьеру. Сейчас она ведет шоу «Ледниковый период» на Первом канале.