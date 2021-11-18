Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022.

Футболист рассказал, что испытывает только положительные эмоции, но уже думает о тяжелых отборочных матчах весной. Зинченко надеется, что команда сможет исполнить свою мечту и выйти в финальную часть чемпионата мира в Катре.

«Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам попадется…Там не осталось проходных соперников», – заявил Зинченко в интервью YouTube-каналу vZbirna.

Национальная команда Украины не проиграла ни одного матча в своей группе. Сборная выиграла 2 матча, а 6 закончились вничью. Украинцы набрали 12 очков и заняли второе место в группе D. Оно дает право на выход в стыковые матчи.