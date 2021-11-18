Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович планирует подписать новое соглашение с итальянским клубом. Оно будет рассчитано до 2023 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник заявляет, что новый контракт 40-летнего форварда с «Миланом» будет заключен на год – до лета 2023 года. Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

Итальянский клуб планирует продлить контракты с Тео Эрнандесом, Рафаэло Леау и Исмаэлем Беннасером.

В сезоне-2021/2022 Златан Ибрагимович сыграл в восьми матчах. Он забил три гола.

«Милан» идет на втором месте турнирной таблицы Серии А. Команда набрала 32 очка в 12 матчах. Лидирует «Наполи». В активе команды тоже 32 очка, но клуб из Неаполя лучше по разнице забитых и пропущенных мячей.