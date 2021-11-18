Сегодня, 19 ноября, состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, СКА примет «Сибирь».

Команда из Санкт-Петербурга переживает серьезный кризис. Подопечные Валерия Брагина не могут выиграть в четырех матчах подряд. 2 ноября СКА уступил «Металлургу» по буллитам (2:3), 4 ноября – «Спартаку» в овертайме (1:2), 7 ноября питерцы потерпели разгромное поражение от ЦСКА (4:0), а 17 числа проиграли «Локомотиву» со счетом 1:3.

СКА идет на втором месте в Западной конференции. Команда уступает 3 очка «Йокериту».

Команда из Новосибирска находится в неплохой форме. «Сибирь» выиграла 4 матча подряд – у «Ак Барса», «Куньлуня», «Спартака» и «Нефтехимика». Остановить команду смог только «Трактор». Матч прошел 17 ноября, сильнейшего выявляли по буллитам (3:2 Б).

«Сибирь» поднялась на шестое место в турнирной таблице Востока.