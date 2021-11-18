Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин попросил руководство московского «Спартака» уменьшить ему заработную плату. Спортсмен считает, что получает незаслуженно много. Об этом рассказал журналист Илья Казаков в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 27-летний Зобнин провел 16 матчей на клубном уровне и забил два мяча. Также футболист выступал за сборную России в отборочных матчах на чемпионат мира — 2022. Но, по-видимому, свои усилия спортсмен оценивает ниже, чем руководство клуба.

По словам бывшего пресс-атташе российской сборной Ильи Казакова, Зобнин попросил снизить его зарплату. По данным источника, футболист обосновал свою просьбу тем, что он получает незаслуженно много. Руководство красно-белых пока отказалось комментировать ситуацию.

Казаков написал в своем Telegram-канале, что раньше защитник «Спартака» зарабатывал около 3,3 млн евро за сезон, а теперь его оклад составит 2 млн евро в год. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что на данный момент Зобнин восстанавливается от мышечного повреждения, полученного в последнем матче отборочного турнира на чемпионат мира — 2022 между сборными России и Хорватии. Игра завершилась победой хорватов со счетом 1:0. Отмечается, что, скорее всего, Зобнин пропустит около трех недель. Таким образом, он не сможет помочь совей команде в матчах с «Краснодаром», «Уфой» и «Ахматом» в чемпионате России и против «Наполи» в Лиге Европы.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость, отметив, что это «небывалый случай для нашего футбола». Он также добавил, что сейчас обсуждается вопрос об уменьшении зарплаты футболистам, а в этой связи пример Зобнина — «положительный».

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