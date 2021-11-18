Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов отпущен под залог в размере 1 млн рубей. Суд изменил ему меру пресечения с ареста.

Коршунова обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Напомним, 20 октября, после матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» (3:4) около VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» избили журналиста. Коршунов напал на корреспондента РБК Александра Щеголева. Обоих участников инцидента отвезли в полицейский участок для дальнейших разбирательств. Тогда Валентина Коршунова арестовали на два месяца.

Ранее Коршунов был оштрафовал на 5000 рублей. Кроме того, ближайшие два года он не имеет права посещать футбольные матчи.