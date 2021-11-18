Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказался о новой роли форварда Ильи Ковальчука в сборной России. Он будет отвечать за коммуникацию с российскими хоккеистами из НХЛ.

«Илюха не будет один собирать команду – все это делается коллегиально, вместе с тренерским штабом. Мы с Ильей в отличных отношениях, не сомневаюсь, что у него все получится», – заявил Каспарайтис в интервью «Чемпионату».

Дарюс добавил, что в тренерском штабе сборной России все поддерживают друг друга, поэтому Ковальчук не должен столкнуться с какими-то трудностями.

Ранее руководство Федерации хоккея России отказалось от назначения Ильи Ковальчука на должность генерального менеджера национальной команды. Он стал менеджером по работе с игроками НХЛ.