В Варшаве (Польша) стартовал турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger. В 13:45 началась короткая программа у женщин.

В первую разминку попала польская спортсменка Екатерина Куракова, ранее выступавшая за Россию. Она выйдет на лед под вторым номером. Пятый стартовый номер получила американка Линдси Торнгрен.

Во второй группе участниц выступит Эмми Пелтонен из Финляндии, в третьей — канадка Габриэль Дейлман и украинка Анастасия Шаботова, ранее представлявшая Россию.

За Россию будет выступать лишь одна спортсменка — Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе. Она получила 19-й номер и выйдет на лед в четвертой разминке. Под 24-м номером выступит Алина Урушадзе из Грузии, тренирующаяся в Москве у Светланы Соколовской.