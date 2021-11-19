«Зенит» примет «Нижний Новгород» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат России возвращается после перерыва на матчи сборных. Встреча между «Зенитом» и «Нижним Новгородом» открывает 15-й тур РПЛ.

В предыдущем туре «Зенит» неожиданно потерял очки, сыграв вничью с «Уралом» в гостях. Это случилось после двух разгромных побед над московским «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1). Потеря двух очков не отразилась на лидерстве команды из Санкт-Петербурга в турнирной таблице. «Сочи» отстает на три очка, «Динамо» – на четыре.

Подопечные Александра Кержакова выглядят неубедительно в последних матчах. «Нижний Новгород» опустился на 13-ю строчку турнирной таблицы. Команда проиграла «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (1:2) и «Краснодару» (1:4) перед паузой на матчи сборных.