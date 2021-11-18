В Варшаве (Польша) продолжается турнир серии ISU Challenger по фигурному катанию. В 18:30 по московскому времени стартовала короткая программа у спортивных пар.

Россию представят три дуэта, все они попали во вторую группу участников. Под 8-м стартовым номером на льду появятся Ясмина Кадырова и Иван Бальчено, сразу после них выступят Алина Пепелева и Роман Плешков, а закрывать разминку будут чемпионы страны Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Напомним, что турнир в Варшаве продлится до 20 ноября. Произвольная программа в парном катании состоится завтра в 22:00 мск.

Ранее сегодня состоялась женская короткая программа. Впереди выступления мужчин-одиночников, начало — в 21:00.