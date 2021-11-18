Хоккейные клубы СКА и «Витязь» совершили обмен хоккеистами.

В Санкт-Петербург из Подольска переезжает форвард Семен Демидов. «Витязь» взамен забирает себе нападающего Степана Старкова.

22-летний Старков в сезоне-2021/2022 не играл в матчах Континентальной хоккейной лиги. Он набрал 2 (1+1) очка в 8 матчах за «СКА-Неву» в Высшей хоккейной лиге.

19-летний Демидов набрал 6 (3+3) очка в трех матчах за молодежную сборную России на Турнире четырех наций в Швеции.

В Континентальной хоккейной лиге Семен сыграл 6 матчей. Он не отметился результативными действиями. Ранее Демидов играл за «Рязань» и «Русские Витязи».

СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В активе команды 39 баллов.