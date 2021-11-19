Баскетбольный клуб «Зенит» примет итальянский «Олимпия Милан» в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Матч состоится сегодня, 19 ноября.

Обе команды хорошо стартовали в текущем сезоне, но «Милан» пока выглядит лучше. Итальянцы набрали 18 очков в десяти матчах и занимают третью строчку турнирной таблицы Евролиги. «Зенит» идет на пятом месте и уступает «Милану» одно очко.

Итальянская команда уже проигрывала российскому клубу в текущем сезоне. «Милан» уступил казанскому УНИКСУ со счетом 71:97. «Зенит» может навязать борьбу лидеру прошлого сезона.

По статистике очных встреч «Милан» пока выглядит уверенней. Команда ни разу не проиграла «Зениту».

Начало встречи – в 20:45 по московскому времени.