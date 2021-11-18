Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко вернется на свой пост. Информацию сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, примерно к 19 ноября клуб объявит имя нового главного тренера. Пока исполняющим обязанности назначен Игорь Ющенко.

Меньше месяца прошло с того времени, как специалиста отправили в отставку.

25 октября на официальном сайте «Химок» была размещена информация об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды. Сообщалось, что контракт был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с главным тренером из команды ушли Валерий Климов и Игорь Семшов.

Игорь Черевченко начал работать с «Химками» в 2020 году. Клуб, под его руководством, набрал 12 очков в 14 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.