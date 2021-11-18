У полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского случился рецидив травмы. Он надорвал сухожилие. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Тренерский штаб и медики ждали, что к концу ноября полузащитник вернется в общую группу, но пока об этом придется забыть. Газинский восстанавливается от полученной травмы под присмотром специалистов. Ожидается, что Юрий сможет помочь «Краснодару» только после зимней паузы.

32-летний полузащитник с текущем сезоне сыграл в девяти матчах Российской Премьер-Лиги. Он забил один гол.

В субботу, 20 ноября, «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в рамках 15-го тура РПЛ. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар» идет на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очков в 14 матчах.