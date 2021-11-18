В Перми проходит пятый этап Кубка России по фигурному катанию. В 15:40 по московскому времени стартовала короткая программа у женщин.

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Открывать соревнования будет Ксения Гущина, также в первой разминке выступит чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова. Во вторую группу участниц распределились София Сарновская и Ксения Окладникова.

В третьей разминке выступит Валерия Шульская, недавно покинувшая академию Евгения Плющенко. Также на лед выйдет ученица той же академии Софья Муравьева и Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе.

С полным списком участниц соревнований можно ознакомиться на официальном сайте ФФККР.