В Перми продолжается пятый этап Кубка России по фигурному катанию. В 18:00 по московскому времени началась короткая программа у мужчин.

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Открывать программу соревнований будет Иван Соболев, также в первую разминку попали Матвей Гилёв, Матвей Ветлугин и Даниил Буташнов. Во второй группе участников выступят Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Роман Атояр и Артем Ковалев.

Напомним, что Ковалев в межсезонье покинул академию Евгения Плющенко. Он ушел вслед за своим тренером Александром Волковым, который открыл собственную школу в Москве.