В Варшаве (Польша) продолжается турнир серии ISU Challenger по фигурному катанию. В 21:00 по московскому времени стартовала короткая программа у мужчин.

Открывать соревнования будет американский фигурист Джимми Ма, сразу после него на лед выйдет японец Сота Ямамото. Затем свои программы представят немец Поль Фентц и Константин Милюков из Белоруссии, который ранее выступал за Россию.

Россию будут представлять три участника. Пётр Гуменник попал во вторую разминку, Илья Яблоков — в третью, Алексей Ерохов — в шестую. Также свои программы исполнят канадец Стивен Гоголев, итальянец Даниэль Грассль, швед Николай Майоров и представитель Израиля Алексей Быченко.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 19 ноября, в 17:30 мск.