Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом в рамках группового этапа Итогового турнира АТР. Встреча состоится сегодня, 19 ноября. Победитель матча получает путевку в полуфинал соревнований.

Рублев пока не проиграл Рууду ни одного матча. Счет личных встреч против норвежца – 4:0 в пользу россиянина. В последней встрече 1/2 финала турнира в Монте-Карло в 2021 года Андрей одержал победу со счетом 2:3,7:6.

Ранее оба теннисиста проиграли вышедшему из «зеленой» группы сербу Новаку Джоковичу. Рууд уступил первой ракетке мира со счетом 7:6, 6:2, Рублев – 6:3, 6:2.

Победитель матча проходит в полуфинал. Ранее туда досрочно вышли россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

Призовой фонд турнира составляет 7 250 000 долларов.