Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом в рамках группового этапа Итогового турнира АТР. Встреча состоится сегодня, 19 ноября. Победитель матча получает путевку в полуфинал соревнований.
Рублев пока не проиграл Рууду ни одного матча. Счет личных встреч против норвежца – 4:0 в пользу россиянина. В последней встрече 1/2 финала турнира в Монте-Карло в 2021 года Андрей одержал победу со счетом 2:3,7:6.
Ранее оба теннисиста проиграли вышедшему из «зеленой» группы сербу Новаку Джоковичу. Рууд уступил первой ракетке мира со счетом 7:6, 6:2, Рублев – 6:3, 6:2.
Победитель матча проходит в полуфинал. Ранее туда досрочно вышли россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.
Призовой фонд турнира составляет 7 250 000 долларов.
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