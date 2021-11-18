Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли пятый этап Кубка России среди юниоров. Соревнования проходят в Перми.

Первое место по итогам двух соревновательных дней заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Судьи оценили их прокат в 108,18 балла. Они набрали 177,08 баллов по сумме двух прокатов. Танцоры уступали Хаврониной и Чиризано 0,95 балла по итогам ритм-танца, но оказались сильнее в произвольной программе.

На втором месте расположились лидеры первого соревновательного дня Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Они получили 103,68 балла по итогам произвольного танца. В сумме танцоры получили 173,52 балла.

Тройку призеров замкнули София Качушкина и Олег Муратов. Судьи оценили их прокат в 95,29 балла. Сумма по итогам двух соревновательных дней составила 158,03 балла.