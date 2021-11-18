В Варшаве (Польша) проходит турнир серии ISU Challenger по фигурному катанию. Соревнования стартовали сегодня, 18 ноября, первыми свои короткие программы показывают женщины-одиночницы.

Бесплатная прямая трансляция первого соревновательного дня доступна на сайте турнира.

В женском катании Россию представляет лишь одна участница — Майя Хромых из группы Этери Тутберидзе, она выйдет на лед под 19-м стартовым номером.

В 18:30 мск начнется короткая программа в парном катании, где от России выступят Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко и Алина Пепелева/Роман Плешков. В 21:00 мск стартуют соревнования у мужчин с участием Петра Гуменника, Алексея Ерохова и Ильи Яблокова.