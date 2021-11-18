Иннокентий Каринцев, личный тренер российского биатлониста Ивана Колотова рассказал, что спортсмен не смог принять участия в контрольных стартах сборной России из-за последствий прививки от коронавируса.

«Месяц назад Иван перенес серьезные аллергические последствия после прививки от коронавируса. Главный врач Союза биатлонистов России Алексей Лагуточкин устроил его в больницу в Москве, где ему делали капельницы», – заявил Каринцев Metaratings.

Личный тренер биатлониста добавил, что спортсмен неважно себя чувствовал после перенесенных последствий прививки и не смог приехать в Ханты-Мансийск на отборочные старты. Каринцев считает, что Колотов мог отобраться на Кубок IBU.

Тренер считает, что нужно восстановить здоровье спортсмена, а затем попробовать отобраться на Универсиаду в декабре.

Универсиада пройдет в Люцерне с 11 по 21 декабря.