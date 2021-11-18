Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о работе с наставником сборной России Валерием Карпиным.

Семин рассказал, что общался с Карпиным в начале тренерского пути. Они давно в хороших отношениях. Познакомились специалисты когда Карпин был футболистом, а Семин – помощником у главного тренера – Садырина.

«Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Их таких ребят вырастают хорошие тренеры. Во всем он имел свое мнение», – вспомнил Семин на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Экс-тренер «Локомотива» добавил, что Карпина нужно было убедить, прежде чем он начинал выполнять задание. Он сам говорил тренеру, как ему будет лучше. Семин считает такое общение футболиста с тренером нормальным.