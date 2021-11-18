В пятницу, 19 ноября, пилоты Формулы-1 проведут первые гонки на новой трассе в Катаре. Состоятся две свободные практики.

Гран-при Формулы-1 в Катаре станет пробным в текущем сезоне. Только с 2023 года гонки там будут проходить на постоянной основе. Формула-1 подписала со страной контракт на 10 лет.

Соревнования будут проходить при искусственном освещении. Это делает трассу Гран-при Катара уникальным этапом.

Протяженность трассы – 5,418 км, трек состоит из 16 поворотов. Из них десять правых и шесть левых.

Первая практика состоится в 13:25 по московскому времени.

Вторая – в 16:55 по мск.

Трансляция доступна на сайте Матч! Игра.

Лидер общего зачета Формулы-1 Макс Ферстаппен. Он набрал 332,5 баллов. Льюис Хэмилтон отстает от голландца на 14 очков. Российский гонщик Никита Мазепин занимает последнюю строчку турнирной таблицы.