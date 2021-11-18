Известный футбольный специалист, бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал интересным противостояния Александра и Михаила Кержаковых в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Нижним Новгородом».

Ворота «Зенита», скорее всего, будет защищать Михаил, а старший брат – Александр, будет руководить «Нижним Новгородом» в качестве главного тренера.

«Когда Саша Кержаков играл, трудно было сказать, что он после завершения карьеры станет тренером», – приводит слова Рапопорта «Петербургский дневник».

Экс-тренер «Зенита» добавил, что Кержаков смог добиться прогресса в прошлой команде – «Томи», и старается улучшить игру в «Нижнем Новгороде».

Рапопорт считает, что основной голкипер «Зенита» – Александр Крицюк, не сильнее Михаила Кержакова. Он уступает ему в игре на выходах.

Рапопорт полагает, что встреча с «Нижним Новгородом» будет непростой для «Зенита». Большая часть футболистов только вернулась из сборных, а нижегородцы, практически в полном составе, могли спокойно подготовиться к игре.

Матч пройдет 19 ноября. Начало – в 19:00 по мск.