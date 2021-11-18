Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева снялась с турнира Cup of Austria в Граце из-за высокой температуры тела.

«Матч ТВ» сообщает, что за два часа до отправления в аэропорт фигуристка написала своего тренеру Алексею Мишину: «Алексей Николаевич, у меня температура 37,2. Что делать?».

Наставник решил не рисковать. За состоянием здоровья Елизаветы наблюдали несколько часов. В 6 утра Туктамышева сообщила, что градусник показывает 38,2 градуса.

Алексей Мишин совместно с руководством федерации и врачом команды решил отказаться от участия в Кубке Австрии. Он снял своих спортсменов с турнира. На Cup of Austria должны были выступить Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин.

На данный момент все фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус и приступили к тренировкам.