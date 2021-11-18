Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что ни одна вакцина не дает абсолютной защиты от заражения коронавирусом.

«Ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения, мы должны помнить, что эффективность вакцин тоже разнится, мы должны помнить, что есть так называемые неответчики на вакцину, их 3-5 процентов», – заявил Горелов.

Неответчики – это люди, у которых не вырабатываются антитела после вакцинации.

Александр Горелов призвал смотреть на другую статистику. Нужно сравнивать уровень смертности в странах, где от коронавируса привились более 70-80 процентов и аналогичные показатели в России.