Российские фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли пятый этап Кубка России в танцах на льду. Соревнования проходят в Перми.

Ушакова и Некрасов лидировали после ритм-танца. Они набрали 71,93 балла в первый соревновательный день. Сегодня, 18 ноября, дуэт выступал с произвольным танцем. Фигуристы не упустили победу, набрав 103,36 балла. Суммарная оценка за два дня – 175,29 балла.

Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов. Судьи оценили выступление с произвольной программой в 101,44 балла. По итогам двух соревновательных дней пара набрала 166,59 балла.

Тройку призеров замкнули Влада Павленина и Александр Алексанян. Они набрали 148,56 балла по итогам двух выступлений.