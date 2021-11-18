Петербургская фигуристка Софья Самодурова чисто исполнила короткую программу на пятом этапе Кубка России, который проходит в Перми.

Спортсменка начала свое выступление с каскада из тройных флипа и тулупа, затем прыгнула сольный тройной лутц и двойной аксель. Судьи оценили выступление Софьи на 63,50 балла (32,70 за технику и 30,80 за компоненты), она вышла на текущее первое место.

Самодурова выступала в первой разминке, всего на лед выйдут 15 спортсменок.

Самодуровой 19 лет, в 2019 году она выиграла чемпионат Европы и взяла бронзу командного чемпионата мира.

Произвольные прокаты одиночниц на Кубке России пройдут завтра.