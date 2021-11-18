Российская фигуристка Майя Хромых допустила ошибку в короткой программе на турнире в Варшаве, который входит в серию ISU Challenger.

Спортсменка начала свое выступление с сольного двойного акселя, затем исполнила тройной флип. После этого Майя зашла на каскад, но не очень уверенно приземлила тройной лутц и смогла прицепить к нему лишь двойной тулуп.

Судьи оценили выступление россиянки на 69,24 балла, она вышла на текущее первое место.

Напомним, что Хромых — единственная представительница России на данном турнире. Произвольная программа у девушек состоится в субботу, 20 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени.