Российская фигуристка Анна Погорилая считает, что судьи помогли Аделине Сотниковой взять золото Олимпийских игр-2014 в Сочи. При этом она считает, что победу российская фигуристка одержала заслуженно, несмотря на хорошее выступление её главной конкурентки Юна Ким.

«Понятно, что в США тянут своих, в Японии — японок. В России русским тоже помогают. Понятно, что в Сочи нашим спортсменам немного помогли. Но если бы Аделина не откатала чисто свою программу, никто бы ее не вытянул», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Погорилой.

После завершения женской программы на Играх в Сочи многие болельщики выразили мнение, что Ким больше Сотниковой заслуживала золото. Погорилая также отметила удачную программу кореянки, но добавила, что Сотникова одержала победу в том числе за счёт каскада «лутц + риттбергер» и заслужила золотую медаль.