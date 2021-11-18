Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб. По его словам, он согласился бы вернуться к железнодорожникам, если бы его пригласили после отставки Марко Николича.

«А почему не согласиться? А Николич на международной арене не выиграл ни одного матча. Что будет дальше, я не могу сказать», — цитирует «Спорт-Экспресс» Сёмина.

Юрий Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990-й, с 1992 по 2005-й, с 2009 по 2010-й и с 2016 по 2020-й. Под его руководством «Локо» выиграл три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России. Без Сёмина команда выиграла в российской истории только три Кубка страны.

Летом 2020 года руководство «Локомотива» не продлило контракт с Сёминым и назначило Марко Николича. Этой осенью серба отправили в отставку, на его смену пришёл немец Маркус Гисдоль.