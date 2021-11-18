Прокуратура Амстердама возбудила уголовное дело в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает AD.

29-летний форвард обвиняется в нападении на собственного двоюродного брата. В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме. По данным следствия, в июне он напал на родственника во время семейной ссоры на вечеринке и нанёс ему несколько ножевых ранений. Вскоре Промеса отпустили на свободу, но продолжили расследование.

Финальное решение о виновности Промеса будет принято после выполнения следственных запросов от адвоката. Отмечается, что Промес может находиться в России во время следствия.

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 13 матчей и забил 5 голов.