Фигуристка Аделия Петросян с ошибкой выполнила свою короткую программу на пятом этапе Кубка России в Перми. Ученица Этери Тутберидзе исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + двойной тулуп. Зайдя на каскад, Петросян не очень уверенно приземлила тройной лутц и смогла прицепить к нему лишь двойной тулуп.

Судьи оценили выступление россиянки на 66,11 балла, она вышла на текущее первое место, обойдя чемпионку Европы-2019 Софью Самодурову.

После Петросян свои программы покажут Яна Ливенцева из школы ЦСКА и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва.