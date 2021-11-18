Российская фигуристка Майя Хромых стала первой по итогам короткой программы на турнире в Варшаве, который входит в серию ISU Challenger. Ученица Этери Тутберидзе выполнила свой номер с помаркой, сдвоив прыжок в каскаде, однако всё равно показала лучший результат — 69,24 (36,16 за технику, 33,08 за компоненты).

Хромых — единственная представительница России на турнире в Польше.

Второй после короткой программы идёт Йенни Сааринен из Финляндии. Тройку замыкает Нина Петрокина из Эстонии. Произвольную программу девушки покажут послезавтра, 20 ноября.