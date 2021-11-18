Фигуристка Софья Муравьёва чисто откатала короткую программу на пятом этапе Кубка России в Перми. Ученица Евгения Плющенко сделала тройной аксель, тройной флип и каскад «тройной лутц + тройной тулуп».

Муравьёва получила за свой прокат 83,05 балла (49,69 за технику, 33,36 за компоненты) и с огромным отрывом занимает первое место после короткой программы.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян идёт второй с результатом 66,11, а тройку замыкает чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (63,50).