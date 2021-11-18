Фигуристка Софья Муравьёва стала победительницей короткой программы на пятом этапе Кубка России в Перми. Ученица академии Евгения Плющенко чисто выполнила свой номер. Она сделала тройной аксель, тройной флип и каскад «тройной лутц + тройной тулуп».

Судьи дали Медведевой за прокат 83,05 балла (49,69 за технику, 33,36 за компоненты). Это лучший результат в карьере фигуристки.

Второе место с большим отставанием занимает воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Её результат составляет 66,11 балла. Тройку лидеров замыкает чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (63,50).

Произвольную программу девушки покажут 19 ноября.