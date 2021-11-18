Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов принял решение приостановить карьеру. Как сообщает официальный сайт «Рубина», 31-летний хавбек расторг с казанцами контракт по согласию сторон.

В «Рубине» пожелали Шатову скорейшего возвращения на поле.

Олег Шатов выступал за «Рубин» после ухода из «Зенита» летом 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл только четыре матча во всех турнирах и не выходил на поле с 6 сентября.

В «Зените» Шатов выступал с 2013 по 2020 год (с полугодичным перерывом на аренду в «Краснодар»), выиграл три чемпионата, два Кубка и два Суперкубка России. В сборной России Шатов провёл 28 матчей, забил 2 мяча и принял участие в ЧМ-2014 и Евро-2016.