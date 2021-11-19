Сегодня, 19 ноября, «Зенит» возобновит сезон чемпионата России по футболу, прерванный на матчи сборных. В гости к чемпионам страны пожалует «Нижний Новгород» под руководством легенды петербургского футбола Александра Кержакова. В преддверии игры NVsport даёт прогноз ориентировочного состава «Зенита».

Вратарь. Михаил Кержаков

Ветеран уже готовился к постепенному завершению карьеры, как вдруг травма Крицюка заставила Кержакова вновь надевать перчатки. Матч с «Уралом» «Зенит» провалил, но к голкиперу претензий не было – он сыграл на ноль. Сергей Семак сообщил, что Крицюк близок к восстановлению, но, скорей всего, против команды родного брата в воротах сыграет Кержаков-младший.

Правый защитник. Алексей Сутормин

Сейчас у «Зенита» два равноценных правых защитника, и с «Нижним» может сыграть любой из них. Предположим, что Семак всё же выпустит Сутормина. Вячеслав Караваев выглядел бледно с «Уралом», плюс у Алексея было больше дней отдыха – за сборную России он сыграл тремя днями ранее.

Центральные защитники. Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий

Есть ощущение, что с «Нижним» Семак отойдёт от схемы в три центральных защитника и вернётся к подзабытой 4-4-2. Тем более, что Ловрен, как и Караваев, провёл напряжённые 90 минут матча Хорватия – Россия. Усиление атаки – повод дать хорвату отдохнуть.

Левый защитник. Дуглас Сантос

Последние три матча бразилец пропустил из-за травмы, но, по словам тренера, восстановился и готов играть. Круговой на замену не впечатлил, а в игре с «Уралом» и вовсе разочаровал (хотя в том матче вообще все разочаровали).

Центральные полузащитники. Вендел и Магомед Оздоев

Далер Кузяев всё ещё восстанавливается после повреждения и пока не готов играть. Зато в строй вернулся Магомед Оздоев, получивший травму ещё в первом туре. По крайней мере, Семак утверждает, что хавбек уже полноценно работает с командой. Вилмар Барриос наверняка будет вымотан перелётом через полмира на матчи сборной, самое время дать ему отдохнуть, а в компанию к Венделу отрядить Оздоева.

Фланговые полузащитники. Малком и Андрей Мостовой

Красная карточка Клаудиньо в матче с «Уралом» была более чем спорной, но судейский комитет РФС не стал её отменять. Бразилец получил первое удаление в карьере и пропустит матч с «Нижним Новгородом». Его заменит новобранец сборной Андрей Мостовой. Справа привычно выйдет Малком.

Нападающие. Артём Дзюба и Сердар Азмун

В игре с «Уралом» оба форварда вышли в стартовом составе и выглядели бледными тенями самих себя. Но это не значит, что от тактики в два форварда надо отказываться. Звёздный дуэт заслужил шанс исправиться в матче с забуксовавшими нижегородцами. Дзюба наверняка рвётся на поле, а вот с Азмуном ситуация более сложная. Иранец также вернулся в клуб после матчей сборной, однако у него и соперники были полегче, да и энергии обычно бывает побольше.

Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» состоится в Петербурге на «Газпром Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.