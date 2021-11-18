Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков перед матчем чемпионата России с «Нижним Новгородом» рассказал об отношениях с родным братом и главным тренером нижегородцев Александром Кержаковым.

«Встречаемся нечасто, но общаемся постоянно. Перед играми, после игр. После поражений сразу его не трогаю, — цитирует официальный сайт «Зенита» Кержакова-младшего. — Вообще стараюсь не сразу посылать слова поддержки людям, если у них случилась какая-то неудача. Надо, чтобы остыли немножко. А так общаемся и по телефону, и по видеосвязи. Детей друг другу показываем».

По словам голкипера, они не планируют созваниваться перед завтрашней игрой.

Матч «Зенит» — «Нижний Новгород» состоится 19 ноября в Петербурге на «Газпром Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.