Фигурист из Москвы Артём Ковалёв стал лучшим по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Перми. Ученик школы Александра Волкова показал результат 93,29 (53,34 за технику и 39,95 за компоненты).

Второе место с большим отрывом занимает петербуржец Матвей Ветлугин, набравший 79,49 балла.

Тройку замыкает ещё один фигурист из Санкт-Петербурга Роман Атояр — 68,85.

Далее расположились Матвей Гилёв (62,99), Владимир Ощепков (59,13), Даниил Буташнов (55,91), Иван Соболев (54,54) и Андрей Мухортов (51,88).

Произвольную программу фигуристы покажут 19 ноября.