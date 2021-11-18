Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган опроверг информацию об участии в чемпионате России-2021 Софьи Акатьевой. Ранее хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что в чемпионате страны примут участие Аделия Петросян и Софья Акатьевой, хотя последней на 1 июля 2021 года ещё не исполнилось 14 лет.

«Зря он так сказал. Потому что она не имеет права по возрасту в нем участвовать. В первенстве России она будет участвовать, в чемпионате не может. Никаких исключений нет», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Когана.

Ранее из-за возрастных ограничений Акатьева снялась с пятого этапа Кубка России.