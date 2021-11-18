Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина прокомментировала ситуацию с участием Софьи Акатьевой в чемпионате России. Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Акатьева планирует выступить в чемпионате страны, однако гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что это не представляется возможным. Дело в том, что Акатьевой на момент начала сезона (то есть 1 июля 2021 года) ещё не исполнилось 14 лет.

«Ее могут допустить до чемпионата России как участницу финала юниорского «Гран-при». Для перспективных спортсменов, которые вышли в финал, может быть сделано исключение, если им 14 лет, это прописано в правилах, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Ермолиной. — Так делают и в других странах, в Японии той же, когда надо просмотреть кого-то талантливого. Акатьевой на момент чемпионата России будет 14 лет».

При этом Ермолина отметила, что, возможно, участие Акатьевой в чемпионате России нецелесообразно, поскольку она всё равно не сможет поехать на Олимпиаду и чемпионат мира.