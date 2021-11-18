Бывший главный тренер «Локомотива», сборной России и ряда других команд Юрий Сёмин объяснил свои ошибки в именах футболистов. Так Гжегожа Крыховяка он называл «Гжежев Крыховер», Денниса Хаджикадунича — «Джукадукич», а Джефферсона Фарфана — «Форлан».

«С Крыховяком мог ошибиться. По поводу Фарфана — я специально так говорил. Называл Форланом, — цитирует «Спорт-Экспресс» Сёмина. — Фарфан — перуанец, Форлан — уругваец. У них всегда была конкурентная борьба. Делал это, чтобы все посмеялись. Такая же ситуация с Хаджикадуничем.

По словам специалиста, его не обижали подколы в его адрес по поводу ошибок в фамилиях.