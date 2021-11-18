Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба, сообщает официальный сайт клуба. Многолетнему опорному хавбеку самарцев было 42 года.

Ранее стало известно, что белорус попал в реанимацию с коронавирусом в крайне тяжёлом состоянии.

Ковба провёл в составе «Крыльев» 260 матчей и забил 8 голов. Он занимает второе место по числу игр за самарцев после Антона Бобра.

Цвета «Крыльев Советов» Ковба защищал с 2000 по 2009 и с 2010 по 2011 год, завоевал бронзу чемпионата России-2004 и вышел с самарцами в финал Кубка страны в том же году.

Также в карьере Ковбы были витебский «Локомотив», украинские «Звезда» и «Александрия», чешская «Спарта» и «Химки». В сборной Белоруссии он провёл 35 матчей и забил 2 мяча.

Матч 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Ковбе.