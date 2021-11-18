Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на слова пресс-атташе организации Ольги Ермолиной по поводу ситуации с Софьей Акатьевой. Ермолина заявила, что фигуристку могут допустить до чемпионата России, несмотря на возрастные ограничения.

«На вопрос о возможном допуске Акатьевой на чемпионат России ответил достаточно ясно. Никаких исключений по допуску спортсменов младшего возраста, чем положенный, не будет», — цитирует «Чемпионат» Когана.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Акатьева планирует выступить в чемпионате страны, однако гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что это не представляется возможным. Дело в том, что Акатьевой на момент начала сезона (то есть 1 июля 2021 года) ещё не исполнилось 14 лет. Тем не менее, Ермолина заявила, что Акатьеву могут допустить как участницу финала юниорского «Гран-при» и перспективную фигуристку.