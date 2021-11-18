Суд Санкт-Петербурга снял с заводящего «Зенита» Руслана Дрюмы двухлетний запрет на посещение матчей, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Подобные ограничения на него были наложены после атча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Россией и Кипром (6:0). Во время игры друзья другого болельщика сине-бело-голубых Александра Румянцева демонстративно не поддерживали игроков сборной, отпускали язвительные замечания в адрес Дрюмы и демонстрировали ему оскорбительные жесты.

После этого на трибунах начался конфликт, после которого часть фанатов демонстративно покинула стадион.

Источник отмечает: Дрюма смог доказать, что присутствовал на матче не как болельщик, а как представитель организатора, и запрет на посещение игр «лишит его работы». Заводящий ограничится штрафом в 5000 рублей.