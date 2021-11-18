Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими в короткой программе на челленджере в Варшаве. Подопечные Этери Тутберидзе за свой прокат получили 79,76 балла, существенно опередив всех конкурентов. Их результат за технику составил 42,72, за компоненты — 37,04.

Всю тройку лидеров составили пары из России. Вторыми идут Алина Пепелева и Роман Плешков (69,42), третьими — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (67,53).

Четвёртое место занимают представители Грузии Анастасия Метёлкина и Даниил Паркман (62,70).

Произвольные прокаты спортивные пары продемонстрируют завтра, 19 ноября, начало — в 22:50 по московскому времени.