Сегодня, 19 ноября, стартует французский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Девушки покажут свои короткие программы. Стартуют выступления в 15:00 по московскому времени.

Первой на лёд выйдет российская фигуристка Ксения Синицына. Вслед за ней в первой разминке выступят Юхана Йокои (Япония), Леа Серна (Франция), Пак Ён Чжон (Южная Корея), Марайя Белл (США) и Старр Эндрюс (США).

Вторую разминку откроет Ли Хэ Ин из Южной Кореи. Вслед за ней на лёд выйдут Вакаба Хигучи (Япония), Екатерина Рябова (Азербайджан), Карен Чен (США), а закроют программы две россиянки — Алёна Косторная и Анна Щербакова.