Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что не намерен возвращаться в клуб при нынешнем руководстве. Хорватский специалист принял армейцев по ходу прошлого сезона после отставки Виктора Гончаренко, при этом он не имел опыта самостоятельной работы. По словам Олича, его не устраивала работа гендиректора ЦСКА Романа Бабаева.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов, — цитирует «Чемпионат» Олича. — ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно».

Олич покинул ЦСКА в межсезонье, на его смену пришёл Алексей Березуцкий.