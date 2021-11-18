В Перми продолжается пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 19 ноября, состоятся произвольные программы у мужчин и женщин.

Женщины выйдут на лед в 11:45 по московскому времени. Короткая программа у них состоялась днем ранее, в лидеры вышла Софья Муравьева из академии «Ангелы Плющенко». Спортсменка безупречно исполнила свою программу, включив в нее тройной аксель. На второй строчке располагается Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, она сдвоила прыжок в каскаде. Замыкает тройку лидеров Софья Самодурова с чистым прокатом.

Мужская произвольная программа стартует в 14:20 мск. После первого дня соревнований лидирует Артем Ковалев из академии Александра Волкова, исполнивший два четверных прыжка. Второе место занимает Матвей Ветлугин, третье — Роман Атояр.

Соревнования будут транслироваться на сайте Первого канала.